Via San Leonardo al buio, poi spuntano anche i cinghiali: la denuncia di un residente

Emergenza cinghiali strada completamente al buio: sono i due problemi che, ormai da tempo, stanno caratterizzando via San Leonardo a Salerno.

La denuncia

In particolare, lungo un tratto della strada in questione, l’impianto di pubblica illuminazione non funziona regolarmente da giorni e ciò sta preoccupando non poco i residenti. “Si rischiano incidenti, per non parlare dei problema dei cinghiali che sbucano all’improvviso di cui nessuno si occupa” ci segnala un lettore della zona.