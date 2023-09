Erba alta e manutenzione assente in via Sciaraffia: la segnalazione dei cittadini

Erba alta e manutenzione assente in via Sciaraffia a Torrione. Alcuni cittadini ci hanno segnalato la condizione di degrado in cui versa il marciapiede che costeggia l'area del mercato rionale. "Oltre ad essere dissestato in più punti, il marciapiede è quasi impraticabile per via della assenza di manutenzione del verde" spiega un cittadino. La richiesta è che l'amministrazione intervenga quanto prima affinché si risolva la problematica.