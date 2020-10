Via Velia: liquido nauseabondo che si riversa sul marciapiede, la segnalazione

In via Velia dal muro di fronte il civico 96 fuoriesce un liquido nauseabondo che si riversa sul marciapiede. Lo ha denunciato una nostra lettrice: "Dove ci sono i tabelloni pubblicitari, fuoriesce tale liquido che davvero risulta insopportabile per residenti e passanti". La nostra utente, dunque, chiede di provvedere al disagio da parte degli addetti ai lavori.



