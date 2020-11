Sosta selvaggia e perdita d'acqua: proteste in via Vernieri e via Conforti

Sosta selvaggia, auto in doppia fila, frastuono e impossibilità ad attraversare con passeggini. La gimkana e il disagio sono documentati da alcune foto inviate dai residenti in via Michele Vernieri.

I dettagli

"Ci sono divieti di sosta e di fermata - spiegano - ma ogni giorno il lato sinistro della carreggiata è pieno di auto. Non notiamo presenza di vigili. Abbiamo più volte chiesto l'intervento del carroattrezzi ma c'è immobilismo e la sosta selvaggia prosegue, senza soluzione di continuità".

La perdita d'acqua

Disagi e proteste anche in via Conforti. I lettori segnalano perdita d'acqua giornaliera ed effetto piscina sull'asfalto. Ci sono alcuni tubi rotti e, in attesa di riparazione, l'acqua raggiunge la sede stradale. Doppia conseguenza: si disperde risorsa pubblica e c'è pericolo di scivolare.

