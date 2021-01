Lavabo e stracci in strada: micro discarica in via Sica, la denuncia

Micro discarica in via Vincenzo Sica, a Salerno: ci sono un lavabo e cumuli di stracci in strada.

I dettagli

I residenti sono indignati: un lavandino è stato lasciato sull'asfalto, adagiato al muro, "parcheggiato" tra le auto. I cittadini fotografano, denunciano, segnalano. Richiedono l'intervento dell'amministrazione, affinché sia restituito decoro al quartiere. Alcuni accorati appelli alla immediata rimozione, rivolti alle istituzioni, sono già caduti nel vuoto. I residenti auspicano che i rifiuti ingombranti possano essere prelevati insieme alla raccolta ordinaria della spazzatura.