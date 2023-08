Aree verdi di via Wenner prede dell'incuria: la denuncia di un lettore

Abbandono ed incuria del verde pubblico sul territorio di Salerno. La segnalazione arriva da un lettore. Particolarmente delicata la situazione in via Wenner: "Le palme - scrive il lettore - sono piene di rami secchi che col vento cadono sulla strada e spesso colpiscono anche auto o passanti. Nessuno fa nulla in questa bella e disgraziata città".