"Passano con il furgone - spiega la commerciante - e non si fermano. Davanti al negozio c'è un tanfo insopportabile, poiché i cani prediligono proprio quel posto per i loro bisogni vicino".

"Da una settimana nessuno ritira i cartoni". È quanto segnala una commerciante di via Zanotti Bianco a Salerno .

Rifiuti non ritirati in via Zanotti Bianco, la denuncia di una commerciante