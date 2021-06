"Viadotto Gatto senza asfalto": la denuncia di Cammarota

Cammarota: "Registriamo che dopo una prima tinteggiatura non si ha notizia degli interventi di messa in sicurezza annunciati più volte dall’amministrazione comunale”

“Registriamo che in alcuni punti del già pericoloso viadotto Gatto manca perfino l’asfalto. Registriamo che dopo una prima tinteggiatura non si ha notizia degli interventi di messa in sicurezza annunciati più volte dall’amministrazione comunale”.

Lo ha detto il presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota che annuncia una nuova seduta sulla vicenda anche in vista dell’aumento del traffico estivo. “Il Viadotto, per l’incuria, l’abbandono, per la portata del transito, diventa ogni giorno più pericoloso. Su quella strada, purtroppo, sangue ne è stato già versato. - ha aggiunto- Fu proprio la commissione trasparenza seguito anche da un appello del Codacons a fare avviare i primi lavori di sistemazione, evidentemente, allo stato, andati male che approfondiremo nuovamente”.

L'appello