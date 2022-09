Degrado e abbandono in Viale dei Monti Lattari: l'appello dei residenti

Una vera e propria emergenza degrado si sta verificando, ormai da tempo, in Viale dei Monti Lattari, nella frazione collinare di Ogliara a Salerno.

La denuncia

Alcuni residenti ci segnalano la presenza di rifiuti e sporcizia non raccolti, pali pericolanti lungo la strada,erba incolta chissà da quanto tempo. “Si dovrebbe intervenire a tutela della pubblica e privata incolumità” è il loro appello.L'auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano in tempi rapidi per ripristinare decoro nella zona.