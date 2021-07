"Vomito e febbre dopo il tuffo in mare": la denuncia delle mamme sui social

Febbre a 40 e vomito: sarebbero questi i sintomi delle presunte infezioni contratte, negli ultimi giorni, da alcuni piccoli bagnanti, a Vietri. Alcuni genitori di Cava de' Tirreni stanno informando i propri concittadini sui social altri sul fatto come diversi bambini siano finiti in ospedale dopo un bagno nelle acque di Vietri.

Come riporta Il Vescovado, la situazione sta destando allarme tra i residenti di Cava e non solo: non resta che attendere i risultati degli accertamenti sui casi registrati, per stabilirne le cause.