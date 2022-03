Rifiuti abbandonati sulla Sp 75 Avvocatella, la denuncia del Comitato Dragonea

"All'inciviltà non c'è mai fine". Questo quanto dice il Comitato Civico Dragonea, che segnala l'ennesimo abbandono di rifiuti per strada: "Ritorna purtroppo lo scempio dei rifiuti abbandonati lungo la SP75-Avvocatella. Uno spettacolo indegno che si ripete e che denunciamo da anni"

Siamo profondamente stanchi e sdegnati di questi comportamenti scellerati. Un famoso proverbio recita: "chi sputa in cielo in viso gli torna". Le cattiverie, purtroppo, tornano sempre dietro, questa è la dura regola della Natura. Chi disprezza e abusa dell'ambiente prima o poi dovrà pagarne un prezzo salato. Bisogna prendere atto che chi è "abituato" a commettere queste oscenità difficilmente se ne ravvedrà. Per cui è la volta buona che qualcosa cambi a livello di territorio, con maggiori controlli, un impianto di videosorveglianza, ma anche un impianto di illuminazione, già richiesto anch'esso da fin troppo tempo. Ora è il momento di agire. Chi amministra il territorio e queste strade è avvisato, qualsiasi cosa diventa urgente se non si fa in tempo. E questa è sicuramente un'urgenza a cui bisogna dare un'immediata risposta. Da parte nostra massima attenzione e soprattutto l'invito di denunciare sempre questi spregevoli atti vigliacchi. Grazie alla nostra amica Lucia per il suo contributo. Uniti e con forza ancor più di prima