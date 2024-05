Villa Comunale di Fratte nel degrado: la denuncia del consigliere Avella

"La Villa Comunale di Fratte versa in un degrado imbarazzante per tutta l’Amministrazione comunale": lo denuncia il consigliere comunale Rino Avella che ha raccolto le segnalazioni di alcuni residenti, verificando di persona una situazione addirittura peggiore di quanto descritto.

"Rammento all’assessore De Roberto l’impegno personalmente assunto nel riqualificare il campetto. Purtroppo nulla è stato fatto e, ad oggi, la struttura versa in condizione di assoluto abbandono, così come le giostrine, quasi scomparse nel degrado generale. - scrive il consigliere- All’assessore Natella segnalo che le aiuole sono sporche e con erba alta, gli alberi non sono potati da anni e i cestini sono stati ‘sigillati’ con i rifiuti raccolti attraverso buste improvvisate, posizionate alla base dei pali per la pubblica illuminazione. Perchè? Le panchine, infine, versano in un degrado inaccettabile. Fratte merita una Villa Comunale dignitosa", ha concluso.