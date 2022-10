Incivili allo sbaraglio nella zona industriale, Salerno Pulita: "In arrivo sanzioni"

"Come si può confondere un cartone per la pizza ed uno spicchio di margherita con la plastica ed il multimateriale? Eppure c'è chi lo ha fatto". E' questo il post pubblicato su Facebook da Salerno Pulita, nell'ambito dei controlli con i suoi operatori, nella zona Industriale, area più volte segnalata per le numerose violazioni del Regolamento per la Raccolta Differenziata.

L'annuncio