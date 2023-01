Seimila euro per i senzatetto: l'impegno della vicesindaca Memoli per la Caritas

Seimila euro per la Caritas di Salerno, per non far mancare accappatoi, scarpe e intimo ai senzatetto ospiti dei dormitori. Ad averli garantiti, con il suo impegno e la sua dedizione verso i più deboli, la vicesindaca Paky Memoli che è riuscita a individuare uno sponsor in grado di coprire le spese per l'acquisto solidale, necessario a rispondere alle esigenze dei senza fissa dimora accolti e supportati dalla Caritas diocesana.

Il pensiero di ringraziamento

"Ringraziamo per la sensibilità e l'interessamento la vicesindaca Memoli e l'azienda che ha consentito l'acquisto del materiale per chi è in difficoltà: con il freddo e il maltempo, aumenta la richiesta di accappatoi, scarpe, ciabatte ed altri capi di vestiario, presso i dormitori. - ha osservato il vicario diocesano della Carità, don Antonio Romano - Cogliamo l'occasione anche per ringraziare Declathlon che ci ha riservato uno sconto particolare per tale acquisto". Grazie alla sinergia tra istituzioni e diocesi, dunque, Salerno conferma il suo grande cuore.