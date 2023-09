XXXIX edizione del Premio Sele d'Oro Mezzogiorno: tutti i premiati

Sabato 9 settembre si terrà, presso l'Auditorium di Largo della Memoria ad Oliveto Citra, Mediterranei, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della XXXIX edizione del Premio Sele d'Oro Mezzogiorno. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Oliveto Citra e presidente Comitato organizzatore Mino Pignata e del presidente della Giuria del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, Amedeo Lepore, interverrà il deputato della Repubblica Piero De Luca.

Premi speciali della giuria

A Lucio d’Alessandro va il Premio speciale della Giuria del Sele d’Oro Mezzogiorno per l’alta formazione e l’Università.

Ad Andrea Prete va il Premio speciale della Giuria del Sele d’Oro Mezzogiorno per l’imprenditoria e le imprese.

A Francesco de Core va il Premio speciale della Giuria del Sele d’Oro Mezzogiorno per il Mezzogiorno e la Coesione.

Bona Praxis (dedicato ai progetti che accrescono le buone pratiche)

Sebastiano Maffettone riceve il Premio Bona Praxis per l’etica, la cultura e le iniziative sociali come ideatore, fondatore, direttore e animatore di Ethos.

Laura Valente riceve il Premio Bona Praxis per l’etica e le iniziative artistiche e culturali, per le sue capacità creative e manageriali che la portano a promuovere format culturali innovativi e sostenibili.

Sezione Giornalismo

Il premio Sele d’Oro Giornalismo, intitolato alla memoria di Michele Tito, è assegnato quest’anno ad Andrea Bassi e Osvaldo De Paolini per l’articolo scritto sul Messaggero (L’autonomia e i sindaci che temono il grande Nord, 25 marzo 2023) sull’autonomia differenziata chiesta da Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia.

Menzione speciale della Giuria per Antonio Troise nell’ambito del premio Giornalismo intitolato alla memoria di Michele Tito.

Premio speciale degli Enti Locali a Donatella Antonioli per l’attività di coordinamento, organizzazione e comunicazione svolta nell’ambito della sua ampia e diversificata carriera giornalistica.

Volumi di Saggistica

Premio ex aequo a:

Antonio Buttiglione, Provincia ribelle. Radicali, movimenti popolari e beni comuni nell’Italia meridionale, il Mulino, collana “Annali dell’Istituto italiano per gli studi storici”, 2023 (area storica)

Daniela Mone, Costituzione, regionalismo e coesione territoriale, Editoriale Scientifica, 2023 (area giuridica)

Menzione speciale della Giuria a Filippo Sbrana, per il volume Nord contro Sud. La grande frattura dell’Italia repubblicana, Carocci Editore, 2023 (area economica)

Euromed (per i saggi inediti)

Il premio è assegnato a Marianna Cuomo, per il saggio “Tecnologie e valorizzazione del patrimonio culturale: ordine e finalità dell’elemento ornamentale in relazione ai dispositivi d’incorniciatura delle opere d’arte. Ipotesi sperimentali per una fruizione immersiva dei BB.CC.”,

Bona Praxis Young (intitolato alla memoria del professor Mario Raffa)

Il premio è assegnato a Sonorialive, collettivo musicale formato da giovani musicisti che nasce all’interno del progetto Cfm Sonoria, il cui obiettivo è di creare un ponte fra l'attività didattica della scuola di musica e le attività concertistiche come coronamento del lavoro svolto dallo studente/musicista durante l'anno accademico.

Riconoscimento degli EE.LL. ad Alessandro Marinelli, Regista del documentario Il tesoro del Sud prodotto da Fondazione con il Sud in collaborazione con Visioni Lab.