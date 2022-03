Selettiva Campania, pioggia di medaglie per la sezione canottaggio dei Circolo Canottieri Irno

Il medagliere della sezione canottaggio del Circolo Canottieri Irno di Salerno si arricchisce con altri 9 ori, 3 argenti e 3 bronzi. Molto soddisfacente il bilancio finale della selettiva Campania, nell’ambito della prima Regata Regionale del Lazio, che si è svolta domenica scorsa a Sabaudia, lungo le acque del lago di Paola. Gli atleti del sodalizio biancorosso si sono alternati sul podio, quasi senza soluzione di continuità, a conferma del valore sia degli under che degli over. Sugli scudi, in particolare, le sorelle Angelina e Gioconda Iannicelli, Isabel e Marialuce Pappalardo, i "Cadetti" Malangone e Velf e il gruppo degli intramontabili "Master”.

Nel dettaglio, successi per Angelina Iannicelli nel singolo Ragazzi (Under 17) femminile; Isabel Pappalardo e Marialuce Pappalardo nel due senza Junior (Under 19) femminile; Gioconda Iannicelli nel singolo Senior A femminile; Angelina Iannicelli e Isabel Pappalardo nel doppio Junior (Under 19) femminile; Gioconda Iannicellie Marialuce Pappalardo nel doppio Senior A femminile; Carmine Malangone e Artur Velf nel doppio Cadetti maschile; Paolo Frallicciardi e Piergiorgio Esposito nel doppio Master G.M; Gennaro Gallo e Luca Bernardo Pappalardo nel doppio Master D M. Ancora un trionfo anche per l’otto Master societario composto da Francesco Cappuccio, Piergiorgio Esposito, Paolo Frallicciardi, Gigi Galizia, Gennaro Gallo, Domenico Savo, Luca Bernardo Pappalardo, Alfonso Sanseverino e dal timoniere Jorge Carlo Riccardi.

Medaglia d’argento al collo, invece, per Roberta Bottigliero nel singolo Junior (Under 19) femminile; Pietro Iannicelli nel singolo Junior (Under 19) maschile; Marco Torre, Andrea Bottigliero, Lucio Cozzolino e Pietro Iannicelli nel quattro di coppia Junior (Under 19) maschile.A contribuire ad un’altra giornata di gloria del Circolo Canottieri Irno di Salerno anche i bronzi di Lucio Cozzolinoe Marco Torre nel due senza Ragazzi (Under 17) maschile; Andrea Bottigliero nel singolo Junior (Under 19) maschile; Alfredo Formichella nel singolo 7,20 Allievi B1 maschile. Da segnalare anche il promettente esordio di Maria Sofia Cupo, che ha sfiorato il podio nel singolo 7,20 Allievi C femminile.