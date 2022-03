Pasqua e tradizioni, al via la semina del grano per preparare "il sepolcro"

Circa 20 giorni prima della Santa Pasqua, si semina il grano per preparare l’altare della Reposizione del giovedi santo, comunemente denominato “sepolcro”. Così, la pagina Facebook della Contrada Madonna dei Bagni di Scafati invita tutti a rispettare la tradizione e a condividere sui social una foto del proprio vasetto di grano. "Il grano germoglia al buio, come a simboleggiare la morte di Gesù, ma poi i germogli maturano e diventano chiari e fertili, come la Resurrezione", ricordano sui social.

La semina del grano

Dopo aver procurato il grano, quest'ultimo va lasciato in un contenitore con acqua tiepida. Intanto, occorre riempire il vasetto o il sottovaso scelto per la semina con segatura oppure terra o torba. Quindi, spargere i chicchi in maniera uniforme, senza lasciare vuoti, nè facendoli accavallare troppo e ricoprire con uno strato di segatura o torba. Il vasetto, a seguire, va lasciato in un luogo buio e va inumidito ogni tanto con il nebulizzatore. Nel giro di un paio di giorni, cominceranno già a spuntare i germogli. Ed in circa 20 giorni nascerà il grano: provare per credere.