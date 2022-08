De Seta 2022, "Il Sentiero dei lupi" vince il premio speciale della giuria

Il Sentiero dei Lupi vince il premio speciale della giuria al Premio De Seta 2022 "il tocco del maestro". Il docu-film, diretto dal regista salernitano Andrea D'Ambrosio e girato interamente nel Cilento, è stato realizzato da Fondazione con il Sud, Apulia Film Commission e Iuppiter Group e promosso da Fondazione Picentia e WWF Silentum.

La premiazione

La premiazione è avvenuta nell'ambito del MagnaGraecia Film Festival a Catanzaro. "Sono felice che il mio film sul Cilento - sottolinea il regista - abbia vinto il premio speciale della giuria. Sono emozionato che un mio film sia legato al nome di De Seta, uno dei registi più apprezzati nel mondo. Quando andai in America ad un festival sul cinema italiano, al nome di De Seta Martin Scorsese presente in sala si alzò in piedi. Grazie giuria, grazie Calabria".