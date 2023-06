Sentiero "invaso" dall'erba alta a Vietri, la denuncia di un turista: "Come faccio a percorrerlo?"

Continua a versare in condizioni di degrado e abbandono il sentiero naturalistico Iaconti-Albori a Vietri sul Mare. Questa immagine sta suscitando non solo l’amarezza da parte dei residenti, ma anche l’incredulità dei turisti.

Il caso

“How do I get through, is this the path? I’m lost (come faccio a passare per qui, è questo il sentiero? Mi sono perso): questa la frase pronunciata da un turista americano rivoltosi al Comitato Civico Dragonea. "Ci tenevamo a condividere questa bruttissima figura che abbiamo fatto - denuncia il Comitato - per dare spunto e riflessione se è questo il modo giusto di valorizzare il nostro territorio. Dimenticavamo, siamo a Iaconti sul sentiero naturalistico Iaconti-Albori. Per inciso, un primo tratto è stato ripulito da nostri cittadini la scorsa settimana”.