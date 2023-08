Serata solidale "Lollo 10", la prima edizione unisce la comunità di Tortorella in un gesto di generosità

Domani (1° settembre) segna l'inaugurazione della prima edizione della serata solidale "Lollo 10", un evento che unisce la comunità di Tortorella in un gesto di generosità senza precedenti. L'evento, che si terrà presso Piazza San Vito a partire dalle 19.30, è stato reso possibile grazie al patrocinio congiunto del Comune di Tortorella, della Parrocchia Santa Maria Assunta rappresentata da Don Francesco Alpino, e della Pro Loco di Tortorella. Una unione di forze locali per testimoniare la dedizione della comunità nei confronti di una causa solidale.

Il progetto