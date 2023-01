"Serena e altre storie": il primo album della band salernitana Occhiali di Filini

Si intitola "Serena e altre storie" il primo album degli Occhiali di Filini, band salernitana formata da Giovanni Sorgente (voce), Domenico Prisco (chitarra e voce), Alessandro Mazzaro (tastiere e voce), Alain Fortunati (basso) e Carlo Giacomazza (batteria). Sei tracce in bilico fra forma canzone tradizionale e fughe nel prog che rappresentano la sintesi perfetta del sound degli Odf, frutto di cinque esperienze musicali differenti che hanno trovato il loro punto di incontro nel pop-rock.

La band

L'album, anticipato dai singoli "Serena" e "Acritico", sarà disponibile a partire dalle ore 12 del 27 gennaio sulle più importanti piattaforme di streaming (Spotify, YouTube, Tidal, Deezer, Apple Music, Amazon Music etc..). Curiosità: sulla copertina disegnata dal vignettista e illustratore Agostino Longo i cinque membri della band appaiono come cinque cartoni poggiati sugli scaffali di una libreria. "Serena e altre storie - spiegano i membri della band - è il nostro manifesto musicale. Sei canzoni in cui raccontiamo, a modo nostro, il mondo che ci gira intorno. Il tutto cercando di rimanere fedeli alla nostra idea di musica".