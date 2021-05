Festa speciale a Serre: nonno Carmelo compie 100 anni

Festa di compleanno speciale, oggi, nella comunità di Serre: nonno Carmelo spegne 100 candeline. La dolcezza, l’affetto e la lucidità di nonno Carmelo hanno emozionato tutti. Al brindisi di auguri era presente anche il sindaco Franco Mennella: “Alla loro generazione dobbiamo veramente molto e aver avuto il privilegio di rappresentargli il sentimento d’affetto e gratitudine della nostra Comunità è stato per noi un motivo di grande orgoglio. Auguri nonno Carmelo per i tuoi primi 100 anni. L'amministrazione comunale ha donato una targa in ricordo del compleanno. Gioia grande per tutti noi”.

Il messaggio:

Anche nonno Carmelo ha voluto esprimere il suo sentimento di gratitudine con le parole che pubblichiamo di seguito.“Ciao sono nonno Carmelo e oggi compio 100 anni! Se sono qui a festeggiare lo devo anche a tutta la mia famiglia, che in questi anni mi è sempre stata accanto. Ma non solo, è per me doveroso ringraziare, in primis, il mio medico curante, il Dott. Antonino Morcaldi che da anni mi segue. Ringrazio chi si è preso cura di me con tanto interesse, il dottore Giovanni Imprenda dell'ortopedia di Eboli e i suoi collaboratori, l’anestesista, la caposala Annalisa Piscitelli e tutti gli infermieri e gli operatori socio sanitari. Continuo col ringraziare il dottore Mario Pepe, la dottoressa Rosanna Senatore, la dottoressa Csiszarik Emese, la caposala Maria Marrone e tutti i professionisti del Campolongo Hospital. Ancora l'Asl di Salerno, distretto sanitario 64 Eboli, la dottoressa Annamaria Nobile e la Croce Rossa di Serre. Porgo i miei ringraziamenti anche al Sindaco Franco Mennella e a tutta l'amministrazione comunale di Serre. Grazie, Grazie di cuore Nonno Carmelo”.