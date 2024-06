Santa Teresa: installate le docce, nuova collocazione per il servizio ai bagnanti

Collocate le docce sulla spiaggia di Santa Teresa. Il servizio è stato installato al lato opposto rispetto all'anno scorso: non più sul solarium, dunque, dove inevitabilmente i bagnanti finivano per danneggiare e sporcare, con acqua e sabbia, la pavimentazione in legno. Un gesto d'attenzione per preservare il solarium interessato già ad un intervento di restyling.





Foto di Antonio Capuano