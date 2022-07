Non solo mensa per i senzatetto e aiuti ai rifugiati: a San Demetrio è attivo anche il servizio docce

Non solo mensa domenicale pomeridiana per i senzatetto e distribuzione alimentare del giovedì (dalle 18 alle 19.15) per i rifugiati di guerra, in collaborazione con la cooperativa sociale Galahad e la Domus Familia e il patrocinio morale degli assessorati comunali alle Politiche Sociali e alla Protezione Civile di Salerno. Presso i locali parrocchiali di San Demetrio, in via Dalmazia, infatti, su impulso del parroco, don Rosario Petrone, è attivo anche il servizio docce per i senza fissa dimora e le persone in disagio socio-economico il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 16 alle 18.

L'appello

Occorrono biancheria intima e abbigliamento estivo nuovi o come nuovi per uomini e donne: chi ha intenzione di contribuire, può rivolgersi in sacrestia di pomeriggio, prima della santa messa delle ore 19. Ovviamente, il vestiario in cattive condizioni non verrà accettato.