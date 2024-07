Vietri sul Mare, nuovo servizio navetta per l'estate

In occasione dell'estate, il Comune di Vietri sul Mare ha attivato un nuovo servizio navetta gratuito per collegare le località di Albori, Raito, Dragonea, Benincasa, Iaconti, Padovani e Molina con il capoluogo e Marina. L'iniziativa, pensata per venire incontro alle esigenze dei residenti e per migliorare il sistema di trasporto locale durante l'alta stagione turistica, sarà operativa dal 20 luglio al 31 agosto.

Il servizio

Il servizio navetta effettuerà corse quotidiane, inclusi i festivi, dalle ore 08:30 alle 24. "Durante l'estate, Vietri sul Mare vede aumentare esponenzialmente la presenza di turisti, rendendo difficoltosi gli spostamenti," ha dichiarato il sindaco Giovanni De Simone. "Con questa iniziativa vogliamo supportare il sistema locale di trasporto, spesso in difficoltà". Soddisfatto anche Vincenzo Alfano, consigliere comunale con delega ai trasporti: "Con l'attivazione del servizio navetta gratuito, stiamo cercando di rispondere concretamente alle esigenze di mobilità dei residenti, che potranno così raggiungere il mare con maggiore facilità."