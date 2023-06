Il servizio taxi non risponde per un'ora e mezza: ristoratore di Salerno riaccompagna con l'auto due turiste al B&B

Polemica, a Salerno, per il servizio taxi che dopo una certa ora, di sera, non sarebbe più attivo. A denunciarlo, sui social, è il ristoratore Donato Bernardo, titolare di “Donato Il Macellaio - Bistrot delle Carni” situato in via San Leonardo - che racconta quanto accaduto nei giorni scorsi a due turiste americane.

Il fatto

Donato scrive su Facebook: “Che vergogna, stasera due clienti americani non sono riusciti a chiamare un taxi. Siamo stati più di un ora e mezza a cercare di chiamare il servizio; li abbiamo dovuti riaccompagnare noi”. Di qui la polemica sulla scarsa efficienza dell’accoglienza: “Salerno città turistica, dov’è più importante multare un commerciante per una pianta sul marciapiede. Che vergogna!!!!!!!!!Che vergogna!!!!!!!!!”.