Sesso durante il concerto di Vasco, a Salerno: video "bannato" su TikTok

Ha immortalato una coppia che ha scelto il concerto di Vasco, a Salerno, per fare sesso ed ha condiviso il contenuto su TikTok, ottenendo innumerevoli visualizzazioni. Su uno dei gradoni laterali di accesso allo stadio Arechi, infatti, uno degli spettatori aveva notato e ripreso con il suo cellulare le effusioni e l'atto sessuale di due giovani.

La curiosità

Tuttavia, la piattaforma social ha bannato il filmato, suscitando non poca amarezza nello stesso autore delle immagini che, in un video successivo, ironizzando sull'accaduto, ha interrogato TikTok sul motivo della cancellazione del suo contenuto, in cui i volti dei protagonisti non risultavano riconoscibili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante la misura adottata da TikTok, ad ogni modo, il filmato è diventato virale e continua a circolare sui social.