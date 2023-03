Il “Settembre Culturale” di Agropoli al Salone Internazionale del Libro di Torino

Il Settembre Culturale, rassegna letteraria che si svolge ogni anno ad Agropoli nel mese di settembre, è stato selezionato nell’ambito del progetto “Luci sui festival”, lanciato a dicembre scorso dal Salone Internazionale del Libro di Torino, tra le rassegne letterarie piccole, medie e grandi promosse in Italia, provenienti da realtà eterogenee tra loro. Il progetto è nato con l’intento di mettere in connessione e dare visibilità a manifestazioni ed eventi culturali che danno vita a momenti in cui lettori e lettrici, autori ed autrici hanno la possibilità di ritrovarsi ed arricchirsi. I festival, da qualche anno, sono diventati punto di riferimento per tutte le comunità di lettori che animano il nostro Paese : da Nord a Sud, in provincia e nelle grandi città, passando per le isole.

Il Salone, pertanto, accenderà i riflettori e darà spazio sui propri canali di comunicazione a tutte le kermesse che illuminano con la letteratura il nostro Paese.

Parlano il sindaco Roberto Mutalipassi e il consigliere comunale con delega alla Cultura nonché ideatore dell’apprezzata rassegna, Francesco Crispino: