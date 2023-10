Anche Pertosa tra le tappe della "Settimana della Protezione Civile"

Dal 9 al 15 ottobre, in Campania, si terrà la Settimana della Protezione Civile, un'importante occasione per diffondere, specie tra i giovani studenti delle scuole di ogni ordine e grado, la cultura di protezione civile.

L'edizione 2023

Per l’edizione di quest'anno, su invito del Capo Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Campania, ha previsto la programmazione di 6 Open Day delle proprie strutture operative. D’intesa con il CERVENE, in collaborazione con il Comune e la Fondazione MIdA, la Protezione Civile della Regione Campania ha voluto che un evento fosse organizzato a Pertosa per il 12 ottobre. In piazza De Marco, presso i Musei Mida e il fiume Tanagro, dalle 9 alle 13 gli studenti del Vallo di Diano avranno l’opportunità di conoscere meglio il Sistema di Protezione Civile, di vedere da vicino mezzi e attrezzature impiegate in caso di emergenza ed assistere a dimostrazioni ed esercitazioni operative (salvataggi in acqua e in edifici) da parte di volontari, soccorritori ed operatori dei diversi Enti che compongono il Sistema.

I ragazzi saranno infatti accompagnati in un percorso formativo ed esperienziale che rafforzerà la loro conoscenza dei rischi del territorio, dei piani di protezione civile, della prevenzione e dell’adozione dei corretti comportamenti in caso di emergenza, anche mediante giochi e attività laboratoriali. Il CERVENE e gli altri centri di riferimento regionali CRIUV E CRIPAT, illustreranno come funziona una cucina da campo per preparare i pasti per gli ospiti di un campo di accoglienza, installeranno una mostra sulle aree di accoglienza, eseguiranno dimostrazioni per la gestione sanitaria dei cani in un centro di accoglienza.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, la Fondazione MIdA per l’occasione organizzerà un dibattito dal titolo Il Piano Comunale di Protezione Civile, Strumento di pianificazione e supporto alle attività di soccorso presso il Museo Auditorium MIdA 01.

Gli ospiti

Tra i partecipanti previsti Raffaele Tarateta - Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, Maria Rosaria Carfagna – Presidente Fondazione MIDA, Domenico Barba - Sindaco di Pertosa, Franco Alfieri - Presidente Provincia di Salerno, Francesco Cavallone - Presidente Comunità montana Vallo di Diano, Giovanni Caggiano - Presidente Comunità montana Tanagro – Alto e Medio Sele, Emanuele Franculli – Comandante Regionale V.V.F. Antonio Cafaro – Progettista PPC, Paolo di Zeo – Responsabile Ufficio Tecnico CMVdD, Felice Monaco – Consigliere Consiglio Nazionale Ingegneri - Coordinatore STN, Antonio Picardi – Net-Pro Campania, Claudia Campobasso - Dirigente Staff Protezione Civile Regione Campania, Carlo Federico - Comandante dei Vigili del Fuoco di Salerno, Settimio Ferlisi – Dipartimento Ingegneria Civile UNISA, Italo Giulivo - Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile Regione Campania, Domenico Guida - Direttore CUGRI, Egidio Grasso – Presidente Ordine dei Geologi della Regione Campania. Per le conclusioni è stato invitato l’onorevole Fulvio Bonavitacola - Vicepresidente Regione Campania.