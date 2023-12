Salta il concerto di Sfera Ebbasta nel Cilento, gli organizzatori non demordono: "Presto lo avremo con noi"

Il concerto di Sfera Ebbasta a Casal Velino è stato annullato e rimandato a causa di problemi burocratici tra il Comune e gli organizzatori. Il Comune, nel bloccare la serata, ha affermato che gli organizzatori non hanno presentato le certificazioni necessarie, mettendo in dubbio la sicurezza dell'evento. Dall'altra parte, il proprietario del Velia Beach Club ha sostenuto che le certificazioni erano sufficienti e che lo spettacolo poteva svolgersi regolarmente. Con oltre mille biglietti venduti, ora si attendono informazioni sui rimborsi e la possibile riprogrammazione dell'evento. Gli organizzatori che sperano ancora di realizzare la serata con Sfera Ebbasta, o Casal Velino o in un comune limitrofo, come lasciato trapelare in una storia Instagram: "Presto avremo Sfera con noi nel Cilento".