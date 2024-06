"Siamo pari": il concorso di idee per ragazzi dedicato alla parità di genere

Si è tenuto questa mattina presso Palazzo Sant'Agostino a Salerno "Siamo Pari", il concorso di idee dedicato agli studenti delle scuole elementari e medie che hanno affrontato il tema della parità di genere. I partecipanti, con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio del Comune, della Provincia di Salerno e dell'Ufficio Scolastico per la Campania, hanno presentato progetti innovativi e creativi dedicati alle donne che hanno segnato la storia in diversi campi, con particolare attenzione alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Presente anche la vicesindaca del Comune di Salerno, Paky Memoli.

I vincitori

I vincitori sono stati premiati con entusiasmo e riconoscimento per i loro progetti che hanno saputo mettere in luce l'importanza della parità di genere nella società contemporanea. Il concorso, realizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno e il Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno, ha ricevuto il sostegno della Banca Monte Pruno. L'evento ha rappresentato anche un'occasione per riflettere sull'importanza della parità di genere nelle scuole e nella società nel suo complesso. Si è sottolineato il ruolo fondamentale dell'istruzione nel promuovere la consapevolezza e la comprensione di queste tematiche sin da giovani. L'impegno per la parità di genere non si esaurisce con la premiazione del concorso, ma si proietta verso il futuro.