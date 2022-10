"Siamo uguali nella diversità": prorogata la scadenza per partecipare al concorso

Prorogata a domenica 13 novembre la scadenza di partecipazione, inizialmente fissata per sabato 22 ottobre, per la Seconda Edizione del concorso nazionale di racconto breve e di poesia “Siamo uguali nella diversità” ispirato all’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030 promosso ed organizzato dall’Associazione Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali di Pellezzano.

Il concorso

La seconda edizione, che ha ottenuto il patrocinio morale della Provincia di Salerno e del Comune di Pellezzano, prevede due sezioni aperte a tutti (10 euro la quota di partecipazione): racconto inedito breve in lingua italiana; poesia inedita in lingua italiana. I testi vanno inviati per e-mail a mondisostenibili@gmail.com e saranno valutati da una giuria di esperti in campo letterario e nella sostenibilità. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 28 Gennaio 2023 a Salerno a partire dalle ore 17 presso il Palazzo Bottiglieri, sede dell’Amministrazione Provinciale di Salerno in Via Roma 104.