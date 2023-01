La premiazione del concorso letterario "Siamo uguali nella diversità"

Cerimonia di Premiazione della Seconda Edizione del Concorso Nazionale di Racconto breve e poesia “Siamo uguali nella diversità” promosso e organizzato dal Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali “Mondi Sostenibili”. L'appuntamento è per giovedì 26 gennaio a partire dalle ore 17 a Salerno presso il Salone Bottiglieri del Palazzo della Provincia. Il tema del Concorso si ispira all’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030 in base al quale, nonostante le diversità, si possono vivere le stesse emozioni: paure, insicurezza, la fatica nell’accettazione di sé, la voglia di farcela, la capacità di sorridere, il desiderio di amare.

“Un onore presenziare a questo appuntamento che vede protagonisti gli studenti delle scuole del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Morra – E’ importante diffondere la cultura delle diversità tra le giovani generazioni per creare in loro uno spirito di aggregazione ed inclusione che deve svilupparsi su tutti i livelli. Del resto il mondo in cui viviamo è sempre più caratterizzato da un melting pot multiculturale che deve porsi come fondamento di una nuova appartenenza sociale, senza più esclusioni. Anzi, è fondamentale creare le condizioni di un’accettazione ed inclusione sempre più marcate”.