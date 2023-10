“Siamo uguali nella diversità”: la Cerimonia di Premiazione della Terza Edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdì 20 ottobre prossimo a partire dalle ore 16,30 a Salerno presso il Salone Bottiglieri del Palazzo della Provincia, vi sarà la Cerimonia di Premiazione della Terza Edizione del Concorso Nazionale di Racconto breve e poesia “Siamo uguali nella diversità” promosso e organizzato da Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili. Il tema del Concorso si ispira all’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030 in base al quale, nonostante le diversità, si possono vivere le stesse emozioni: le paure, l’insicurezza, la fatica nell’accettazione di sé, la voglia di farcela, la capacità di sorridere, il desiderio di amare.

Anche questa volta le sezioni a concorso sono state 2:

A) Racconto inedito breve in lingua italiana; B) Poesia inedita in lingua italiana.

Una Giuria formata da tecnici ed esperti di sviluppo sostenibile ha valutato gli elaborati ammessi e ha premiato, a suo insindacabile giudizio, i migliori tre classificati per ciascuna sezione messa a Concorso e le menzioni speciali relative sempre alle due sezioni. Ai bambini e ai ragazzi in età scolare è stata assegnata la menzione speciale “Civica-mente per un mondo a colori” dove, tra l’altro, si cita la partecipazione attiva e consapevole allo sviluppo sostenibile.



Alla manifestazione di chiusura, moderata dal Dott. Giovanni Moccia, Presidente del Centro Studi, interverranno anzitutto per i saluti il Dottor Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano e Consigliere Delegato alla Cultura della Provincia di Salerno e Monsignor Michele Alfano, Presidente Onorario dell’associazione.

Gli interventi tecnici saranno affidati al Prof. Giovanni De Feo, docente di Ecologia Industriale presso l’Università di Salerno nonché Presidente di Giuria e alla Dott.ssa Maria Carmela Morra, Presidente della Cooperative Sociale Voltoalto ed editrice del magazine “Il sole & le nuvole”. A Giovanni De Feo, coadiuvato dagli altri membri della Giuria (Dott.ssa Maria Rosaria Meo, Prof.ssa Felicetta Amarante, Ing. Vincenzo Leone e Dott. Giovanni Moccia), il compito di presentare il lavoro della stessa e proclamare i vari vincitori e i destinatari delle menzioni previste. Questa edizione vede due significative novità.

La prima è l’introduzione del Premio Mondi Sostenibili dedicato ad una personalità del nostro territorio, ma non solo, per l’impegno verso la cultura e la sostenibilità. Per questa prima edizione l’associazione ha conferito all’unanimità il premio al Sen. Alfonso Andria. Altra importante novità è l’avvio a latere del concorso del progetto di marketing territoriale “Salerno per Voi” consultabile con apposito Qr Code e realizzato da Tiziana Orso. La struttura organizzativa del Centro Studi, oltre a Moccia e Alfano, si completa con l'Ing. Vincenzo Leone, socio fondatore e Vice Presidente, con la Professoressa Angelina Sessa, socia fondatrice, Responsabile Cultura della stessa nonché curatrice organizzativa del Concorso e con il dott. Vincenzo Bisogno, Responsabile Grafica e Comunicazione, coadiuvato per la parte di elaborazione dei video da Antonio Moccia. Appuntamento dunque a venerdì 20 ottobre a partire dalle ore 16,30 presso il Salone Bottiglieri del Palazzo della Provincia di Salerno e in diretta streaming sul canale Youtube e la pagina Facebook di Radio Ponte Regeneration, media partner dell’evento con Media Consulting quale responsabile della comunicazione dell’evento. Ricordiamo che l’evento è realizzato in partnership con il portale naturalmentetipico.it e con il patrocinio morale del Comune di Pellezzano e della Provincia di Salerno.