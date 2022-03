Soldato Adler sabato compie 98 anni, gli auguri anche da scuola di Siano

Sabato il veterano Martin Adler compirà 98 anni e sarà festeggiato a Boca Raton, in Florida. Riceverà gli auguri via video di Bruno e Mafalda Nanni, i "bambini" fotografati durante la Seconda guerra mondiale in Emilia, ritrovati grazie ai social e incontrati 77 anni dopo con un nuovo viaggio in Italia.

Il tributo dalla Provincia di Salerno

"Come è sua natura, Martin lancerà un messaggio di pace online. Perchè chi ha già vissuto una terribile guerra, ogni volta che vede alzarsi le armi soffre e il suo sogno e impegno è per far si' che tacciano il prima possibile", spiega Matteo Incerti, il giornalista che diffuse l'appello per il ritrovamento e che ha scritto il libro "I bambini del soldato Martin" e che giovedì raggiungerà Adler in Florida per la festa. La terza 'bambina', la sorella Giuliana Naldi, e' morta a gennaio a 81 anni. Incerti consegnerà al soldato Adler anche l'attestato di ringraziamento dei Comuni di Rocca Priora e Lariano dove nella sera tra il 2 e 3 giugno 1944 conquistò la medaglia di bronzo "per il coraggio dimostrato nel cercare di salvare sotto fuoco tedesco due commilitoni feriti a morte". E riceverà gli auguri dei bambini della Scuola nel Bosco di Siano progetto di educazione ambientale a cui sono destinati una parte dei diritti del libro.