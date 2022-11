Sicurezza stradale, tutto pronto per "Coloriamo la strada"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Le statistiche rivelano che ogni giorno, un numero sempre maggiore di bambini, ragazzi ed adulti viene coinvolto in incidenti stradali causati, nella maggior parte dei casi, dalla distrazione, dall’incoscienza e purtroppo dall’ignoranza. Incidenti troppo spesso evitabili. Croce Rossa Italiana promuove corsi per diffondere la cultura della prevenzione per educare, soprattutto i giovani, al rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, per la tutela della propria e dell’altrui incolumità.

Pertanto, in collaborazione con AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada ONLUS, FMI (Federazione Motociclistica Italiana), CORE Campania, Moto Club di Praia a Mare e Moto Club di Praiano, CRI – COSTA AMALFITANA organizza l’evento COLORIAMO LA STRADA, una giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, per porre l’attenzione sull’importanza del rispetto delle regole, che sono alla base della circolazione stradale. L’iniziativa verrà svolta in più tappe in Costiera Amalfitana. Domenica 27 novembre 2022 “si parte” da Praiano dove, in piazza Antico Seggio e in piazza San Luca, si terranno le diverse sessioni dell’evento.

L’iniziativa coinvolgerà i ragazzi dai 6 ai 18 anni ed i loro genitori ed è finalizzata a promuovere nelle nuove generazioni l’adozione di comportamenti responsabili, al fine di diventare utenti della strada più sicuri e consapevoli. Per i bambini dai 6 ai 10 anni: il gruppo Giovani di CRI-Costa Amalfitana realizzerà l’iniziativa “A Tutto GASS! Giovani e adulti per la sicurezza stradale”, dove con disegni, giochi e gags si imparerà a rispettare le regole del Codice della Strada, quando si cammina in strada e si viaggia in auto con mamma e papà. L’iniziativa si avvarrà della collaborazione del Motoclub di Praia a Mare. Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni: gli Istruttori abilitati dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) terranno un corso teorico di circa 2 ore e un corso pratico della stessa durata di guida sicura con l’utilizzo del motorino.

L’evento “Coloriamo la Strada” è patrocinato dal Comune di Praiano e dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi e sarà realizzato in collaborazione con la Parrocchia San Luca Evangelista.

Qui di seguito il programma provvisorio dell’evento:

ore 8.30 registrazione dei partecipanti (ragazzi dai 14 ai 18 anni);

ore 9.00 lezione teorica;

ore 10.30 Santa Messa con benedizione dei partecipanti celebrata da Mons. Luigi Amendola;

ore 11:15 Lezione Pratica di guida sicura in piazza Antico Seggio;

ore 12:00 Simulazione incidente stradale a cura di CRI-COSTA AMALFITANA;

ore 14:00 “A Tutto GASS! Giovani e adulti per la sicurezza stradale” ( per i bambini dai 6 ai 10 anni);

La partecipazione alle iniziative è gratuita previa iscrizione (obbligatoria) presso:

Ufficio informazioni turistiche di Praiano – tel. 089874557 – infopoint@distrettocostadamalfi.it

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre sabato 19 novembre 2022.