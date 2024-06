Curiosità a Salerno, un successo il primo "Silent Reading Party" nella villa comunale

Leggere per stare insieme, o stare insieme per leggere. Il tutto in rigoroso silenzio, ma con il piacere della compagnia. E' sempre più diffuso anche a Salerno il rito dei Silent Reading Party, gli eventi che radunano centinaia di appassionati di libri per condividere passioni ed impressioni seguendo le regole delle feste letterarie importate direttamente da New York.

La curiosità

Il primo Silent Reading Party si è svolto all'interno della villa comunale. “Siete stati davvero in tanti a partecipare – scrive Libramente Caffè Letterario sui social - nonostante il clima incerto e le continue piogge. Si è creata un'atmosfera bellissima fatta di silenzio e condivisione. Grazie a Francesca e Carolina per l'entusiasmo e la magnifica collaborazione, presto vi diremo la prossima data! Per il momento: buonissima la prima!”.