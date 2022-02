Incontro tra Memoli e Iervolino: "Il neo patron Granata si confronterà anche con le altre società, per promuovere tutti gli sport"

Le prime parole del nuovo Presidente della U.S. Salernitana 1919 Iervolino fanno subito intendere che la società è stata acquistata da un rivoluzionario e visionario, e di questo approccio, ne sono certo, ne beneficerà non solo la Salerno calcistica. Dopo aver concluso la conferenza stampa con il sindaco Napoli ed il nuovo amministratore delegato Milan, il dottor Iervolino si è intrattenuto con me. Oltre a ringraziarlo e a manifestargli tutta la mia stima condividendone progetti ed ambizioni, da giovane amministratore, gli ho chiesto quale fosse il suo interesse anche nei confronti delle altre società sportive cittadine.

Lo racconta il consigliere comunale Gianluca Memoli: "Ho stigmatizzato come quotidianamente in ogni famiglia si cerca di avvicinare i bambini e i ragazzini allo sport, ma, in una città a vocazione calcistica, si incontrano difficoltà notevoli a causa dell’assenza di impianti sportivi ovvero di strutture decadenti. - ha spiegato - A tal proposito, quindi, l’ho invitato a veicolare lo stesso entusiasmo che, grazie a lui è ritornato in città, dando visibilità anche agli altri sport come avviene, ad esempio in altri paesi, quali la Spagna, dove le squadre più rappresentative, Real Madrid e Barcellona su tutte, hanno gli stessi colori sociali, sponsor e condividono i successi sportivi quali pallavolo e pallacanestro, anche paralimpici. Al riguardo, il Presidente Iervolino mi ha voluto rappresentare che sarà una sua prerogativa di aprirsi al mondo dello sport cittadino, per confrontarsi con le altre società ed i rispettivi presidenti così da agire in sinergia". Si definisce rincuorato, dunque, Memoli che già pensa ai vari progetti da sottoporgli così da creare un “modello Salerno”.