Salerno e New York unite da SlideDoor: al via il percorso culturale con la 4k live cam-streaming

Salerno e New York unite da SlideDoor: sono esposte nel Chiostro della Cattedrale di San Matteo e all’interno dell’American Immigration History Center di Ellis Island, le SlideDoor, veri e propri stargate a grandezza naturale che consentiranno alle due città di intraprendere un percorso culturale comune, grazie alla tecnologia 4k live cam-streaming.

Curiosità

SlideWorld insieme a Iusta Mundi, Consiglio Europeo Sviluppo Umano, Regione Campania, città di Salerno e in rete con l'University Network for Human Rights promuoveranno una straordinaria e potente azione internazionale, interaccademica e interdisciplinare nello specifico tema dei diritti umani. Straordinarie sinergie e accordi raggiunti con prestigiosi attori, territoriali e internazionali, faranno possibile che dal luglio 2021 al giugno 2022 arrivino in Italia ogni due mesi i nomi e i protagonisti più importanti e prestigiosi della lotta per i diritti e la giustizia nel mondo: da Amartya Sen a Philip Alston, da Mireille Fanon, Juan Mendez e Samuel Myon, a Martha C. Nussbaum, Vandana Shiva a James Cavallaro, cioè i protagonisti, i testimoni, i nomi più attivi e conosciuti sul piano planetario interagiranno con l’Osservatorio Internazionale dei Diritti di recente insediatosi in città. Nel 2018 Cavallaro assieme ad altri nomi prestigiosi hanno fondato l'University Network for Human Rights, un'organizzazione che si impegna nel coinvolgere studenti universitari e laureati e le loro università nel lavoro sui diritti umani negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Cavallaro è stato commissario (2014-2017) e presidente (2016-2017) della Commissione interamericana per i diritti umani.

Il primo ospite della città di Salerno sarà proprio Cavallaro, accompagnato da Jania Saldanha, professore emerito di diritto costituzionale all'Università federale del Rio Grande do Sul. Il progetto sarà presentato alla stampa martedì al Comune di Salerno.