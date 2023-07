Slow food, a Pellezzano torna il mercato della terra della Valle dell'Irno

A Pellezzano torna il "mercato della terra", progetto internazionale Slow Food. L'appuntamento è per il 16 luglio alle 9 presso il parco Wenner di Capezzano. Protagonisti del mercato i piccoli produttori e gli artigiani del cibo che vendono ciò che producono e trasformano e possono garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti, In tutto partecipano in media 20 produttori che propongono il fresco stagionale coltivato senza utilizzo di prodotti chimici, i prodotti trasformati, legumi , olio, vino, frutta secca, tartufi, zafferano, produzioni vegane e anche caffè.

Il mercato

"Una particolare attenzione - spiegano da Slow Food - viene data ai presidi. Sono sempre presenti il Fagiolo di Controne e la Mozzarella nella mortella. A seconda della stagionalità ospitiamo altri presidi, In questa stagione l'Albicocca del Vesuvio". In ogni evento è previsto un "Laboratorio del gusto" durante il quale un esperto affiancato da un produttore presenta e guida la degustazione di un prodotto.