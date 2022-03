Salerno: il progetto per rendere "smart" la città affidato a Planet Idea

Il Comune di Salerno ha dato mandato a Planet Smart City, la società specializzata nella realizzazione di progetti per la rigenerazione di quartieri e spazi urbani, una delle aree di business della società in Italia.

Il progetto

Ad annunciarlo la stessa società che ha spiegato: "A Salerno, siamo stati incaricati di predisporre un piano per rendere smart la città. Il progetto, condiviso con gli stakeholder del territorio, sarà consegnato entro giugno 2022 e conterrà strategie, linee di azione e soluzioni negli ambiti che qualificano le smart city: Mobility, People, Environment, Living, Governance ed economy".

Planet Idea

Nel 2021, Planet Idea, in partnership con Imecon e 3P Italia, ha completato nel quartiere di Pietralata, a Roma, la prima piazza smart voluta dall’amministrazione comunale e da quella del municipio IV della città. Il progetto ha riqualificato un’area pubblica di circa due ettari combinando diversi interventi: giardino tecnologico (il primo di Roma); panchine intelligenti che sfruttano l’energia solare e permettono di ricaricare telefoni o ascoltare musica; totem multimediale con touch screen che dà accesso a notizie e informazioni, anche di quartiere; spazio giochi per i bambini con un design innovativo.

"La rigenerazione in ambito urbano è uno degli aspetti in cui la collaborazione tra pubblico e privato può svilupparsi al meglio - ha dichiarato Giovanni Calleri, CEO di Planet Idea - L’esecuzione del PNRR offre oggi l’opportunità per accelerare in questa direzione e rispondere alle attese dei cittadini. Planet Smart City ha sviluppato una piattaforma di soluzioni proptech e socialtech che sta adottando in Italia e nel mondo e ci rende un valido interlocutore per le amministrazioni locali".