Foto negli orari giusti per una buona condivisione: la guida della influencer Mafalda De Simone

Una serie di consigli per unire i contenuti dei due maggiori social, insieme alla scelta degli orari giusti per la condivisione delle foto. Una piccola guida dalla nota influencer irpina

Per diventare un influencer di successo nulla è lasciato al caso. Lo sa bene Mafalda De Simone, la 26enne studentessa di Mirabella Eclano che al suo attivo può contare oltre 160mila follower.

I consigli

"Per iniziare è fondamentale collegare il proprio profilo Instagram a quello di Facebook così da permettere agli amici di Facebook di seguire anche l’account su Instagram", dice De Simone. "Importante è postare foto originali. Per farlo bisogna essere sempre molto creativi, se lo si vuole fare professionalmente è bene rivolgersi ad un fotografo professionista oppure ad una persona amica che sia molto brava nello scattare". Non solo la qualità dei post è importante, ma è fondamentale postare agli orari giusti e mai più di una foto al giorno.

Gli orari per una maggiore interazione

"L’ora giusta è uno tra i maggiori fattori da tenere in considerazione per ottenere il successo con qualsiasi tipologia di account", ha continuato la De Simone. "Gli orari migliori in cui postare sono il primo pomeriggio, dalle 13 alle 16 e in serata dalle 19 alle 21 ,sia durante la settimana che nel week-end. In quest'ultimo caso si può aggiungere anche la fascia oraria che va dalle 12 alle 15, poiché di sabato e domenica in genere c'è un maggiore livello di interazione in quel determinato arco temporale. Inoltre usare hashtag popolari e scrivere in inglese sono una formula vincente per allargare i propri confini e permettere a utenti internazionali di conoscere e seguire il proprio profilo".

I canali social di Mafalda De Simone



Instagram:https://www. instagram.com/mafds/

Sito web: https://www. mafaldadesimone.com/

Facebook: https://www. facebook.com/mafaldadesimonee

Tiktok:https://vm.tiktok.com/ ZSTg7adn/

