Alluvione Ischia, Sodalis Salerno e la rinascita di Casamicciola

Si terrà sabato 29 giugno alle ore 12 in piazza Bagni a Casamicciola Terme la cerimonia di scoprimento della targa commemorativa per ricordare le vittime dell'alluvione del 26 novembre 2022 e celebrare la capacità della comunità nel ritornare alla normalità grazie alla solidarietà di cittadini, volontari, imprese e istituzioni pubbliche. Nella stessa piazza, già da mesi, sono fruibili le giostrine realizzate grazie alle donazioni raccolte da Sodalis Salerno. Le giostrine, distrutte dall'alluvione, sono state ripristinate a seguito di una campagna di raccolta fondi condotta dal Centro Servizi per il Volontariato (CSV) della provincia di Salerno, in collaborazione con la catena di supermercati MD, la piattaforma Goodify, il comitato Casamicciola Viva ed il comune di Casamicciola Terme.

L'alluvione

L'alluvione del 2022 colpì l’isola di Ischia con particolare violenza, causando 12 vittime, 5 feriti, 462 sfollati e danneggiando 40 abitazioni. La forza dell’acqua distrusse anche la piazza principale di Casamicciola Terme e le giostrine per i bambini. Nei giorni successivi, la solidarietà di volontari, cittadini e istituzioni ha permesso di affrontare le prime difficoltà legate all’emergenza, senza lasciare l’isola sola. “Il gioco per i bambini non solo è un diritto sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell’ONU, ma è importante per ritornare a vivere le strade della propria città da protagonisti attivi, cittadini in erba” afferma il Presidente di Sodalis - CSV Salerno, Agostino Braca, che aggiunge: “Come Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno, che quest’anno compie vent’anni di vita, abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo per non lasciare nessuno indietro e dimostrare nella pratica, parafrasando il Presidente Mattarella, che il volontariato rappresenta un valore inestimabile, espressione della solidarietà basata sulla consapevolezza di un destino comune a tutta l’umanità”.