Soggiorno climatico destinato ad anziani e diversamente abili: pubblicato il bando a Castel San Giorgio

Dal 29 settembre al 5 ottobre tutti al mare, i residenti ultrasessantacinquenni e i diversamente abili, a Castel San Giorgio. E' stato pubblicato, infatti, il bando per offrire il soggiorno climatico alle fasce deboli, in scadenza il 15 luglio alle ore 12.

"L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della programmazione sociale dell'Ambito S01_1, grazie al costante impegno dell'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, anche quest'anno ha voluto offrire questa occasione di svago e di divertimento ad un gruppo di concittadini. Sarà una vera e propria vacanza presso l'Olimpia Cilento Resort di Ascea Marina, una struttura dotata di ogni comfort già apprezzata lo scorso anno. Dal 29 settembre al 5 ottobre i nostri concittadini potranno godere di una settimana di relax, di mare, di svago e di divertimento Con l'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano ed in sinergia con il Piano di Zona, abbiamo attivato questo servizio che intende offrire una bella settimana di vacanza a chi ne farà domanda. I nostri concittadini potranno godersi il sole, mangiare piatti gustosi, trascorrere serate in compagnia, tra balli, musica ed animazione. Il soggiorno rappresenta anche un importante momento di aggregazione ed integrazione sociale che ha, come punto di forza, la capacità di riunire tra loro gli anziani, facendo sì che non si sentano soli", ha detto il sindaco Paola Lanzara. Per ogni chiarimento sul bando e per assistenza nella compilazione della domanda, i cittadini interessati potranno rivolgersi all'ufficio Politiche Sociali sito in via Europa.