“Nel solco del cammino Sinodale: incontriAMOci”: incontro al Museo Diocesano, parla Bellandi

"Nel solco del cammino sinodale: incontriAMOci": è questo l’emblematico titolo dell’incontro che, promosso ed organizzato dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali della Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, si terrà il 20 maggio, alle ore 16, presso l’atrio del Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno. Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il confronto tra movimenti, associazioni, terzi ordini e gruppi, per riflettere sul Cammino Sinodale, prestando attenzione, in particolare, al ruolo del laicato.

Il commento

A rivolgere il suo saluto, in occasione dell’incontro introdotto dalla Segretaria della CDAL (Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali) della Diocesi di Salerno-Campagna –Acerno, Maria Rosaria Pilla, sarà l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi: “L’incontro del 20 maggio nasce dal desiderio della Associazioni laicali, riunite nella Consulta diocesana, di vivere un momento sinodale insieme, per farsi meglio conoscere e per dialogare, attraverso la presenza di esperti giornalisti, su temi di particolare interesse riguardo le circostanze storiche che stiamo vivendo”.

I partecipanti

Previsti, quindi, il saluto del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e gli interventi di Mario Rosario Di Costanzo, Responsabile della CDAL della Campania e di Antonio Manzo, giornalista. Le conclusioni saranno affidate ad Arturo Celletti, giornalista di Avvenire che intervisterà Gigi De Palo, Presidente della Fondazione per la natalità.