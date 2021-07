Sole, mare e relax: comincia l'estate salernitana, assalto alle spiagge

Tanti salernitani hanno affollato l’arenile di Santa Teresa: tintarella, ombrelloni, asciugamani. Altri, invece, hanno raggiunto il solarium per sorseggiare un drink rinfrescante

Sole, mare e relax, a Salerno, in questa calda domenica di luglio, la prima del mese. Con l’arrivo del caldo torrido, molti salernitani si sono recati, oggi, sulle spiagge del litorale per godere di un po' di refrigerio e di brezza.

La curiosità

In tanti (come mostrano la foto di Antonio Capuano) hanno affollato l’arenile di Santa Teresa: tintarella, ombrelloni, asciugamani. Altri, invece, hanno raggiunto il solarium per sorseggiare un drink rinfrescante. Molti giovani hanno raggiunto anche la Costiera Amalfitana: affollate anche le mete turistiche, a cominciare dalle spiagge di Vietri sul Mare.