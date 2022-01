Prodotti di giornata imbustati per chi ha bisogno: l'iniziativa silenziosa del bar Kim 2.0

Dalle mascherine, ai biscotti e ai salatini: ogni giorno, tanti e diversi i doni del Bar kim 2.0 di via Luigi Guercio che, in questo particolare periodo pandemico, ha avviato spontaneamente una lodevole iniziativa, lasciando delle buste con beni alimentari e non solo fuori dal suo esercizio, all'orario di chiusura dell'attività.

"Vorrei ringraziare le persone che condividono il post perché sono stato contattato da alcune persone e associazioni: insieme stiamo pensando per Pasqua di poter regalare beni di prima necessità alle persone che hanno bisogno", ha scritto su Facebook Alessio, il titolare del bar che, in modo generoso e umano, tende quotidianamente una mano a chi è in difficoltà. Un plauso per l'idea solidale.