Soliloquio: l'appuntamento

SOLILOQUIO

a cura di Anna Isopo

presentazione a cura della Storica dell’Arte Martina Scavone



Tempio di Pomona

Via Roberto il Guiscardo, 2 - SALERNO



17 | 28 giugno 2023



Opening sabato 17 giugno ore 17:00



Soliloquio è il titolo della nuova mostra organizzata da Anna Isopo di Arte Borgo Gallery ospitata nella prestigiosa sede del Tempio di Pomona di Salerno dal 17 al 28 giugno.



Situato nel centro storico di Salerno vicino al Duomo, Il Tempio, dedicato alla dea Pomona farà da cornice alle opere di trentaquattro artisti provenienti da diversi Paesi del mondo, e darà vita ad un importante momento propulsore di conoscenza e condivisione di tematiche attuali affrontate con i diversi linguaggi espressivi. Il titolo significativo, scelto per il progetto espositivo di artisti internazionali, intende sottolineare, altalenando tra astrazione e figurazione, tra esperienza e realtà l’energia catartica che esplode dalle opere presentate.



In Soliloquio la riflessione scava nell’inconscio manifestando sensazioni modificate dalla quotidianità. Figure dettagliate e astratti istintivi creano una dicotomia che accompagna l’osservatore che sceglie di afferrare aspetti tra un passato e presente in dinamismo tra loro e verso l’esterno.



Artisti: Tatiana An, Axel Becker, Marek & Magda Boguszak, Lesley Bunch, Lexygius Calip, Conie, Josine Dupont, Antonio Esposito, Marion Förster, Goldyn, Anais Grumieaux, Monika Hartl, Haya Kim, Sophie Klewiec, Monika Kropshofer, Silvana Landolfi, Lola Llinares, Andréa Lobel, Olja Mesec, Kees Oosting, Ada Pasta, Albina Rolsing, Maria Regina Ruiz, Camelia Sadovei, Ursa Schoepper, Przemko Stachowski, Joakim Sederholm, Klàra Sedlo, Ekaterina Sinyakova, Maria Stamati, Emma Testa, Anna Tonelli, Holger Triltsch, Véronique Vallet.







Orari mostra: dal lunedì alla domenica ore 12:00 – 19:00



Info: ARTE BORGO GALLERY 345-22.28.110 info@arteborgo.it