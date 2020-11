Servizi di Salerno Pulita: i cittadini sono soddisfatti? In corso il sondaggio gratuito

Al via, dal 1° al 30 novembre, il sondaggio di Salerno Pulita: ai residenti viene chiesto di esprimere un giudizio sui servizi effettuati da Salerno Pulita. Per dire la propria, basta rispondere alle domande di un questionario che verrà somministrato tramite l’app Junker: al momento sono già oltre 4.900 le famiglie salernitane che hanno scaricato l’applicazione gratuita utile a differenziare correttamente i rifiuti e a far inviare foto direttamente a Salerno Pulita per segnalare eventuali disservizi. Coloro che hanno installato Junker sul proprio smartphone, o che la installeranno nel mese di novembre, riceveranno un messaggio con il quale saranno invitati a partecipare al sondaggio, i cui dati, corredati da elaborati grafici, saranno poi pubblicati sul sito aziendale.

Un’operazione che richiede pochi minuti e che ci aiuterà a migliorare i servizi. Gli utenti saranno chiamati a pronunciarsi, in modo del tutto anonimo, barrando per ciascuna domanda una delle cinque risposte previste: molto soddisfacente, soddisfacente, poco soddisfacente, non soddisfacente, non saprei. Gradualità di giudizi che compariranno anche nelle domande in cui è prevista una risposta secca (Sì o No) a cui si risponderà positivamente.

In particolare agli utenti sarà chiesto di valutare i servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti nella propria strada, il sistema delle campane per il vetro, il ritiro degli ingombranti, i centri di raccolta Fratte e Arechi noti come sole ecologiche, lo spazzamento della strada dove si abita, le risposte fornite dagli addetti al centralino. Completano il questionario le domande sul sesso, la fascia d’età e la zona della citta in cui si abita (Ovest, Est, rioni collinari e zona industriale).