Salerno Pulita lancia il sondaggio: i salernitani possono valutare l'attività della società

Per il quarto anno consecutivo, i salernitani potranno valutare le attività svolte da Salerno Pulita. Dal 22 dicembre e fino al 23 gennaio, infatti, sarà possibile esprimere il proprio giudizio rispondendo alle domande del sondaggio che verrà effettuato attraverso l’app Junker. Gli oltre 23 mila utenti che hanno già scaricato l’applicazione riceveranno un messaggio con un link, cliccandoci sopra si aprirà diretta-mente la pagina del sondaggio. Per compilarlo occorreranno solo pochi minuti ma ci aiuterete a migliorare i nostri servizi. Anche chi non ha scaricato l’app potrà partecipare al sondaggio perché il link verrà pubblicato sul sito aziendale e sulle pagine Facebook ed Instagram di Salerno Pulita. Sarà sufficiente copiarlo ed incollarlo nella barra degli indirizzi del proprio browser.

I dettagli

Come è ormai consuetudine, anche quest’anno il questionario verte in particolare sui nuovi servizi introdotti nel corso del 2023. Si chiede di valutare i cestini per le deiezioni canine; il Centro di raccolta mobile che ogni sabato mattina arriva in un quartiere e dove gli utenti possono ricevere buste e sacchetti per la differenziata e conferire vari tipi di oggetti; i totem per la raccolta dell’olio vegetale esausto installati nei parchi cittadini recintati; l’introduzione delle barriere ai varchi dei centri di raccolta comunale Fratte e Arechi; i controlli per arginare gli abbandoni e gli errati conferimenti. Oltre, naturalmente, alle domande su alcuni servizi base: spazzamento della strada dove si vive o si la-vora, raccolta rifiuti, ritiro ingombranti su prenotazione. Infine, c’è sempre uno spazio bianco dove gli utenti potranno fornire suggerimenti o fare segnalazioni specifiche indicando la via.